17 ноября, 14:36

Москва представила в Ташкенте свой туристический потенциал

На стенде Москвы прошло более 500 деловых переговоров, в которых также приняли участие 14 представителей московской туротрасли

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Представители Мостуризма представили туристическое предложение столицы на международной отраслевой ярмарке в Ташкенте, сообщила пресс-служба ведомства.

"Представители Мостуризма рассказали о развитии индустрии гостеприимства в российской столице на Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути". На стенде Москвы прошло более 500 деловых переговоров, в которых также приняли участие 14 представителей московской туротрасли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Хокимиятом города Ташкента и Комитетом по туризму города Москвы, в рамках которого планируется работа над увеличением туристического потенциала обоих направлений и обмен информацией по вопросам развития необходимой для этого инфраструктуры и проектов. Также в ходе мероприятия рассказали о совместном с Санкт-Петербургом проекте "Два города - миллион впечатлений", который включает в себя более 40 туристических предложений, состоялась презентация образовательно-туристического проекта "Город открытий" для представителей Минобразования Узбекистана и общеобразовательных учреждений.

Как отметил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов, слова которого приводятся в сообщении, Узбекистан остается одним из приоритетных направлений международного сотрудничества Москвы в области туризма, турпоток из этой страны в российскую столицу растет. По итогам первого полугодия 2023 года Узбекистан стал лидером среди стран ближнего зарубежья по числу путешественников, посетивших Москву. 

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