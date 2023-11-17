17 ноября, 14:54

Около 40 школ искусств в Подмосковье с начала года оснастили музыкальными инструментами

Для школ искусств региона приобрели рояль, пианино, баяны, аккордеоны, деревянные и медные музыкальные инструменты, пюпитры, микрофоны и многое другое

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новые музыкальные инструменты и необходимое оборудование поставили в 38 детских школ искусств Московской области с начала текущего года в рамках реализации нацпроекта "Культура" и регионального проекта "Культурная среда Подмосковья". Общий объем финансирования по программам составил более 370 млн рублей, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

"В рамках регионального проекта новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в этом году была оснащена 21 детская школа искусств в 12 городских округах, а в рамках национального проекта - 17 ДШИ в 15 городских округах", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Отмечается, что для школ искусств региона приобрели рояль, пианино, баяны, аккордеоны, деревянные и медные музыкальные инструменты, пюпитры, микрофоны и многое другое. Музыкальные инструменты и оборудование поступили в ДШИ городских округов Балашиха, Богородский, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Красногорск, Лобня, Лосино-Петровский, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Протвино, Пушкинский, Реутов, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Химки, Шатура.

Как пояснили в пресс-службе, с 2019 года в Подмосковье действуют две программы по оснащению детских школ искусств: федеральная в рамках национального проекта "Культура" и региональная в рамках проекта "Культурная среда Подмосковья".

Общий объем финансирования в рамках федеральной и региональной программ составил свыше 370 млн рублей, отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области. 

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