17 ноября, 14:45

В Литве отходы ИАЭС из ликвидируемого хранилища перевезут на станцию

По словам директора предприятия Линаса Баужиса, предстоит перезахоронить 300 куб. м радиоактивных отходов

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Радиоактивные отходы выводимой Литвой из эксплуатации Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) из ликвидируемого хранилища в районе города Майшягала будут до конца года перевезены на территорию станции. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Линас Баужис.

"Сразу после получения разрешения на захоронение мы начали работы по сбору и вывозу радиоактивных отходов, которые планируем завершить к концу текущего года", - сказал он.

Предстоит перезахоронить в оборудованном на ИАЭС капитальном хранилище 300 куб. м радиоактивных отходов.

Первоначально радиоактивные материалы с демонтируемой АЭС помещались во временный могильник, который был оборудован в 7 км от Майшягалы и в 30 км от Вильнюса. В 2018 году правительство приняло решение о ликвидации этого хранилища. На это будет затрачено 16 млн евро из фондов ЕС.

Запущенная в 1983 году Игналинская АЭС - единственная в странах Балтии атомная электростанция с реакторами РБМК чернобыльского типа - была остановлена по настоянию Евросоюза в 2009 году. До этого ни одна из стран не занималась плановым выводом из эксплуатации станций такого типа. Проект демонтажа в основном финансируется за счет средств ЕС. Срок его завершения Литва из-за сложности процесса перенесла с 2029 года на 2038 год. 

Теги:
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