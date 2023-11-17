17 ноября, 14:51

В Алексеевском районе Москвы завершили реконструкцию здания фитнес-центра

Общая площадь спортивного объекта составляет 4,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию фитнес-центра на северо-востоке столицы. Реконструированный спортивный объект расположен в Алексеевском районе на ул. Новоалексеевской, 25, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"В рамках реконструкции трехэтажного здания 1987 года постройки были проведены работы в части архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений, модернизации систем водоснабжения и пожарной безопасности. Кроме того, были реализованы мероприятия для обеспечения доступа маломобильных групп граждан, в том числе построена новая входная группа с пандусом. Общая площадь спортивного объекта составляет 4,7 тыс. кв. м", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в здании была выполнена перепланировка помещений, надстроены второй и третий этажи, появились антресольный этаж и наружная эвакуационная лестница. Также специалисты осуществили перекладку стен, герметизацию и гидроизоляцию перекрытий с восстановлением защитного слоя бетона, заменили кровельное покрытие, остеклили открытые площадки крыльца и усилили колонны.

"В состав спортивного комплекса входят бассейн, тренажерный и спортивный залы, кабинеты массажа и СПА, сауна, медпункт, детская игровая комната, кафе, административные и технические помещения", - добавили в комитете.

По словам Войстратенко, контрольно-надзорные мероприятия проводились на всех этапах реконструкции здания на Новоалексеевской улице. За это время инспекторы Мосгосстройнадзора организовали пять выездных проверок для оценки соответствия работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. 

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