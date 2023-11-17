17 ноября, 14:54,
обновлено 17 ноября, 15:13

Кабмин расширил перечень подлежащих контролю государства наркотических средств

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

В него включили 23 новые позиции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 23 новыми позициями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

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Как следует из постановления, в обновленный список вошли вещества, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из них являются легальной альтернативой тех позиций, которые еще ранее были включены в соответствующий перечень.

Расширение списка, как ожидается, позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфетаминов.

Кроме того, этим же документом определяется крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.

Постановление вступит в силу по истечении 120 дней после его опубликования. 

Теги:
Россия
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