Кабмин расширил перечень подлежащих контролю государства наркотических средств

В него включили 23 новые позиции

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 23 новыми позициями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из постановления, в обновленный список вошли вещества, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из них являются легальной альтернативой тех позиций, которые еще ранее были включены в соответствующий перечень.

Расширение списка, как ожидается, позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфетаминов.

Кроме того, этим же документом определяется крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.

Постановление вступит в силу по истечении 120 дней после его опубликования.