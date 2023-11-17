В Ленобласти наградят материально победителей чемпионата "Профессионалы"

По данным пресс-службы администрации региона, всего в финал чемпионата от области прошли пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область выплатит премии победителям и призерам чемпионата "Профессионалы". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Победителям и призерам первого международного чемпионата России по профессиональному мастерству "Профессионалы-2023" будет выплачена премия губернатора Ленинградской области. Соответствующее постановление подписал Александр Дрозденко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что победители финала чемпионата смогут получить по 250 тыс. рублей, за второе место - 200 тыс. рублей, за третье - 150 тыс. рублей. Победители отборочного этапа получат 80 тыс. рублей, занявшие второе место - 60 тыс. рублей и третье - 40 тыс. рублей. Также будут награждены победители регионального этапа, они получат по 30 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, всего в финал чемпионата от региона прошли пять человек.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" пройдет с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге на территории КВЦ "Экспофорум". Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.