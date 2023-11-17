17 ноября, 15:14

В Москве более чем в два раза сократилась младенческая смертность с 2010 года

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что это произошло благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Помощь недоношенным детям развивают в Москве, за последние 13 лет младенческую смертность удалось сократить более чем в два раза. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По сравнению с 2010 годом у нас сократилась младенческая смертность более чем в два раза. Это очень высокие цифры, которыми мы гордимся. Мы достигли их благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов. Мы много лет назад максимально включили их в состав многопрофильных клиник, и сейчас делаем все, чтобы роддом находился на территории больницы. Это позволяет в максимально оперативные сроки формировать междисциплинарную команду и оказывать всю необходимую помощь", - сказала Ракова.

По ее словам, самые сложные случаи, как с точки зрения состояния мамы и ребенка, так и родов, которые наступают максимально раньше срока, концентрируются именно в перинатальных центрах - сейчас их в столице пять. Центр имени Ворохобова является флагманским, так как там проводятся уникальные внутриутробные операции. На сегодняшний день в перинатальном центре больницы имени Ворохобова уже 12 операций проведено младенцам в утробе матери. Также в центре активно развивается неонатальная хирургия. Такие операции проводят в первые часы и дни после рождения ребенка.

За последние годы в роддома и перинатальные центры было поставлено более 2 тыс. позиций техники, а до конца следующего года планируется закупить более 400 позиций. В больницах есть порядка 2 тыс. высокотехнологичных инкубаторов - кювезов для выхаживания новорожденных. Они позволяют соблюдать правило трех "Т": тишину, темноту и температуру. Это основные критерии заботы о здоровье ребенка. В них также есть специальный режим, чтобы подготовить ребенка к жизни вне инкубатора, добавила заммэра.

"Также особую роль в здравоохранении города занимают центры компетенций, где женщины на стадии планирования беременности и во время беременности могут получить соответствующую помощь, если у них есть определенные патологии. Например, сейчас женщины с сахарным диабетом наблюдаются в больнице имени Баумана, с сосудистой патологией - в Филатовской больнице, а хроническими нефрологическими заболеваниями занимается 52 больница", - подчеркнула Ракова. 

Теги:
Ракова, Анастасия ВладимировнаМосква
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