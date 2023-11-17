Путин связал неравнодушие к чужой боли и справедливости с национальным характером россиян

Президент РФ отметил, что также важной чертой национального характера страны является "забота о сбережении общего достояния" - русского языка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей, как и неравнодушие к чужой боли - элементы национального характера россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России и у нашего народа глубоко осознаны, в нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости", - сказал президент.

Он напомнил: когда была разрушена Триумфальная арка в сирийской Пальмире, "весь мир был потрясен". После этого, добавил президент, когда Пальмира была освобождена, российские специалисты из Института истории материальной культуры РАН "приняли неотложные меры по спасению памятника: обследовали руины, зафиксировали каждый фрагмент, создали уникальный проект по восстановлению этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО". Совсем скоро, по словам президента, российские и сирийские специалисты совместно приступят к реализации этого проекта.

Глава государства также поведал зарубежным гостям, присутствующим на форуме, уже известный российской части аудитории факт, согласно которому Северной Пальмирой иногда называют место проведения текущего форума - российский город Санкт-Петербург. "И во время блокады [Ленинграда] нацистские варвары, их сателлиты также пытались уничтожить наш город", - рассказал Путин.

Но этим, по словам главы государства, национальный характер РФ не ограничивается: его важной чертой также является "забота о сбережении общего достояния" - русского языка. "Он был и остается языком национального общения сотен миллионов людей по всему миру", - подчеркнул Путин.

Подтверждением тому президент назвал в частности инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении Международной организации по русскому языку. "Предложение было, безусловно, поддержано Россией и нашими коллегами, лидерами стран СНГ, но нет сомнения, что число членов этой организации будет расти", - убежден российский лидер.