Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО

Президент также назвал ерундой предложения по выходу страны из ООН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не видит необходимости в выходе РФ из ЮНЕСКО, а предложения по выходу страны из ООН назвал ерундой.

"Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия - основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?" - сказал глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Путин ответил на вопрос модератора дискуссии, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, о том, что некоторые "горячие головы" выступают с инициативой выхода России из ЮНЕСКО, поскольку она стала весьма политизированной организацией.

При этом глава государства считает, что эти структуры необходимо привести в соответствие новой ситуации в мире. "ООН и другие институты ооновские возникли после Второй мировой войны и зафиксировали результаты Второй мировой войны. Ситуация меняется и поменялась серьезным образом. Новые центры силы, новые центры роста в мире появляются и уже появились. <...> В соответствии с изменившимся и меняющимся миром нужно под это приспосабливать и международные организации - и ООН, и все остальные структуры. Это надо делать справедливо: Африка должна быть представлена, Латинская Америка, Азия, Индия, Бразилия, ЮАР", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что нельзя так просто закрыть подобные международные организации или выйти из них. "Мне кажется, в этом нет никакого смысла", - добавил Путин.