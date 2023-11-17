В Грозном завершили строительство учебного корпуса на 1 тыс. студентов

В последующие этапы запланировано строительство учебных корпусов, лаборатории, спорткомплекса, библиотечного центра, центра досуга с актовым залом, столовой, кафе, поликлиники, госпиталя, профилактория и мечети

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Учебный корпус на 1 тыс. студентов, который станет частью будущего кампуса Чеченского государственного университета, открыли в Грозном, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем новый корпус Чеченского государственного университета имени А.А Кадырова. Для студентов и профессорско-преподавательского состава построено современное четырехэтажное здание. Всего в вузе обучаются порядка 16 тыс. студентов, в том числе ребята из других стран, потому что здесь задан очень высокий стандарт образовательных программ. <…> В качестве подарка от правительства РФ мы вручаем сертификат на обустройство общежитий, чтобы ваш новый студенческий дом стал еще современнее", - отметил на открытии вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

После приветственной речи Чернышенко вместе с главой региона Рамзаном Кадыровым, полпредом в СКФО Юрием Чайкой и с заместителем министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым перерезали красную ленту и осмотрели новый корпус.

Как сообщили в вузе, в последующие этапы возведения кампуса запланировано строительство учебных корпусов, лаборатории, спорткомплекса, библиотечного центра, центра досуга с актовым залом, столовой, кафе, поликлиники, госпиталя, профилактория и мечети. Ввод в эксплуатацию всего комплекса позволит закрыть вопрос, связанный с дефицитом учебных и лабораторных площадей, а также решить проблему с международной деятельностью и объемом научно-исследовательских работ.