Проект "Профессионалитет" дополнят медицинским направлением

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал подготовку медперсонала очень важным направлением

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Медицинские колледжи присоединятся к проекту "Профессионалитет", сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы планируем расширять проект "Профессионалитет", к программе присоединятся медицинские колледжи. Подготовка медицинского персонала - очень важное направление", - приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.

В рамках рабочей поездки в Тульскую область министр подчеркнул, что в регионе разработан интересный комплексный подход в сфере среднего профессионального образования по медицинским направлениям, который важно тиражировать в других регионах.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.