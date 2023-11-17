У кафедрального собора Флоренции прошла акция в поддержку Палестины

В качестве меры предосторожности сотрудники перекрыли все входы в здание, кроме богослужебного, который усиленно охраняется

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. Несколько активистов развернули флаги, плакаты и баннеры в поддержку Палестины у одного из входов в знаменитый флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, затруднив таким образом доступ туда туристов. Об этом сообщила газета La Repubblica.

В качестве меры предосторожности сотрудники перекрыли все входы в собор, кроме богослужебного, который усиленно охраняется. Акция манифестантов продолжалась около получаса. На опубликованных в СМИ фотографиях было видно надпись на одном из плакатов: "Нельзя любоваться красотой, когда происходит геноцид".

"Уже более месяца в секторе Газа мирное население подвергается неизбирательным бомбардировкам, которые не щадят больницы, школы, лагеря беженцев, колонны бегущих граждан и машины скорой помощи. Блокада поставок гуманитарной помощи и топлива приводит к гуманитарному кризису на глазах у всего мира. То, что Италия воздержалась в ООН во время голосования по предложению о прекращении огня, является позором для нашей страны", - приводит газета слова протестующих.

Кроме того, в пятницу около 15 студентов проникли на Пизанскую башню, где вывесили большой палестинский флаг. Перед тем, как спуститься, они также зажгли несколько дымовых шашек. По сведениям телеканала Tgcom24, о причиненном ущербе не сообщалось. Обе акции прошли на фоне всеобщей забастовки в Италии, в которой приняли участие 70% транспортников.