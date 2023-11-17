Путин пообещал поддержать проект об ограничении использования иностранных слов

Основной посыл инициативы - "защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ. Об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской ("Единая Россия"). Отмечалось, что основной посыл инициативы - "защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве".

"Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно", - сказал президент, отвечая на просьбу Ямпольской.

В своем обращении к президенту она пояснила, что на протяжении нескольких лет депутаты пытались продвигать инициативу по снижению латинизации среды и уменьшению степени англомании в повседневности российских граждан, однако поддержки от профильных ведомств не было. По словам Ямпольской, ситуацию помогло улучшить внесение изменений в основы государственной политики, в частности, внесение пункта о противодействии излишнему использованию иностранной лексики.

"Мы подхватили это как таран и с этим тараном еще раз обрушились на эту стену и, о чудо, она покачнулась. <...> Благодаря этому три недели назад мы внесли соответствующий законопроект в Государственную думу, он касается и защиты потребителей, и рекламы, и градостроения, и СМИ. Я хочу заверить, что там нет никаких крайностей, никакого абсурда, никто, естественно, не говорит о запрете иностранных языков, также как об отмене лучших образцов западной культуры", - отметила Ямпольская.

Глава государства в свою очередь призвал "не скатываться в крайности" и брать лучшее из разных стран, но не забывать своих корней. "Мы всегда или часто скатываемся в какие-то крайности, нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать все самое лучшее, что есть, где бы это ни было. <...> При этом никогда нельзя забывать своих собственных корней, [нужно] опираться на традиции и, вот так прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих", - сказал он.