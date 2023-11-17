На выставке "Россия" прошла свадьба по обычаям старожилов Омской области

Для церемонии специально сшили костюмы по образцам одежды конца XIX века

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Свадебная церемония по обычаям старожилов Омской области прошла в рамках дня этого сибирского региона на международной выставке-форуме "Россия", сообщает корреспондент ТАСС. В основу легли обряды жителей города Тюкалинска, который был основан на Сибирском тракте в 1763 году.

"Свадьба прошла в сибирских традициях, это наша тюкалинская свадьба. Спасибо всем, кто принимал участие. На самом деле все прошло очень здорово и очень красиво. Это наши ребята. Роман работает в Сбербанке, Ангелина врач. Давайте пожелаем им долгой интересной совместной жизни, много детей, счастья, добра, благополучия, чтобы все получалось, и, самое главное - на омской земле", - обратился к молодоженам губернатор Виталий Хоценко.

Заместитель директора центра народного творчества Омской области Ольга Хорошавина рассказала ТАСС, что для церемонии специально были сшиты костюмы по образцам одежды конца XIX века, хранящихся в музеях. "В церемонии есть традиционный мотив, когда жениху и невесте оплетают руку лентой. Потом они получают благословение от родителей, целуя икону", - рассказала она.

После того как церемония бракосочетания завершилась, начались проводы невесты из родительского дома с заплетанием у нее косы замужней женщины. "Мы не включили часть, когда невеста должна была плакать. Раньше специально нанимали плакальщиков, это просто невозможно было слушать, не заплакав. Считалось, что чем больше плачет невеста, тем лучше ей будет с мужем, что со слезами она оставила все невзгоды", - добавила Хорошавина.

Церемония проходила под свадебные обрядовые песни, записанных в фольклорных экспедициях от старожилов Омской области. Их исполнил этнографический ансамбль "Новая деревня" Омского музыкального училища им. Шебалина.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.