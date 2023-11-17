Путин заявил, что критиковавшим СВО артистам никуда не деться от мнения народа РФ

Как отметил президент, "смотреть нужно, конечно, не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что критиковавшие специальную военную операцию (СВО) деятели культуры должны учитывать мнение российского народа.

"Смотреть нужно, конечно, не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу - такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются, прямо скажем, противнику, - то это одна история. Если это просто точка зрения, оценка ситуации - то это другая [история]", - указал глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать - это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться", - подчеркнул Путин.