17 ноября, 16:20

В РПЦ заявили, что Киев хочет тотального уничтожения Украинской православной церкви

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Киевская власть поставила задачу тотального уничтожения Украинской православной церкви. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН всемирной организации, созванном Россией в связи с гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ).

"Мы никогда не могли подумать, что история преследования за веру повторится в наше время на Украине <...>, власти этой страны поставили задачу тотального уничтожения Украинской православной церкви и религиозной общины большинства украинцев", - сказал он.

"Действующая украинская власть, невзирая на принципы религиозной свободы, в 2018 году решила создать православную церковь, которая бы строилась на отрицании более чем тысячелетней истории. А действующую каноническую Украинскую православную церковь - представить врагом государства за то, что она не может отказаться от собственной идентичности", - добавил Кипшидзе. "Всех верующих, которые не захотят переходить в новую церковь, надо, по мнению украинских властей, лишить храмов и монастырей", - заключил он.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ. 

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