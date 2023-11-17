17 ноября, 16:35
Пандемия COVID-19

Попова: врачи считают, что вирус не покидает организм после ковида и продолжает вредить

Глава Роспотребнадзора отметила, что вирус живет в разных тканях организма и поражает нервную ткань и сосудистые стенки

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Врачи все больше склоняются к тому, что коронавирус полностью не покидает организм после ковида, а может находиться в нем и продолжать наносить вред, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Сегодня ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм. Он может там жить, персистировать и вредить", - сказала она в интервью каналу РБК.

Попова отметила, что вирус живет в разных тканях организма и поражает нервную ткань и сосудистые стенки. "Я уже говорила, что многие вирусы воздействуют на эндотелий сосудов, но он [коронавирус] - очень явно. И мы видим, что вирус очень негативно воздействует на иммунную систему. Даже когда люди болели легко - все равно это воздействие остается", - напомнила она. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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