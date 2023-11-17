17 ноября, 16:39

В ООН заявили, что Киев не провел полного расследования инцидентов со сторонниками УПЦ

Помощник генсека по правам человека Илзе Брандс Кегрис также указала на сомнения всемирной организации относительно беспристрастности ведения расследований

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Киевские правоохранительные органы не провели должным образом расследования зафиксированных Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) случаев насилия и угроз в отношении представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявила помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кегрис, выступая в формате видеоконференции на заседании Совета Безопасности, созванном Россией в связи с гонениями на УПЦ.

"В феврале 2022 года УВКПЧ задокументировала 10 случаев физического насилия и 60 случаев угроз насилия между прихожанами различных религиозных обществ. Ответ украинских правоохранителей на это был неадекватен, они не смогли в должной мере расследовать инциденты и предпринять действия по защите членов УПЦ", - сказала она.

Кегрис также указала на сомнения всемирной организации относительно беспристрастности ведения расследований. "По меньшей мере в 26 делах в отношении представителей УПЦ у нас возникли опасения по поводу судопроизводства, например в связи с отсутствием у обвиняемых доступа к адвокату при обыске", - указала она.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению украинского президента Владимира Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ. 

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