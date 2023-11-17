17 ноября, 16:49

Москва представила проект "Город открытий" на международной конференции в Алматы

За два дня стенд проекта посетили 1 тыс. участников

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Представители Мостуризма презентовали образовательно-туристический проект "Город открытий" на международной конференции в Алматы, сообщила пресс-служба ведомства.

"Москва представила образовательно-туристический проект на международной конференции. С 15 по 16 ноября в городе Алматы российская столица презентовала проект "Город открытий" на образовательной выставке-конференции EdCrunch 2023. За два дня стенд проекта посетили 1 тыс. участников, включая преподавателей и других экспертов в сфере образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Мостуризма рассказали всем желающим о маршрутах "Города открытий" и его инновационной методологии. Проект позволяет школьникам совмещать увлекательную поездку с изучением востребованных профессий. На сегодняшний день он включает восемь тематических маршрутов: "Транспорт и космос", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Креативные индустрии", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика", "Экология", "Гуманитарные технологии" и "Урбанистика". Участники поездки посещают главные музеи страны, технопарки, креативные кластеры, вузы, лаборатории и ведущие компании столицы.

За время работы с 2020 года по программам "Города знаний" в столице побывали 7,5 тыс. юных туристов со всей России и из других стран, добавили в пресс-службе. 

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