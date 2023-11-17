17 ноября, 18:04

Мэрия Парижа сделает 100 га территории столицы пешеходной зоной

Помощник мэра по вопросам транспорта Давид Бельяр пообещал, что в каждом округе Парижа создадут пешеходный центр

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти французской столицы рассчитывают создать дополнительно 100 га пешеходных пространств к 2030 году. Об этом сообщил газете Le Parisien помощник мэра Парижа по вопросам транспорта Давид Бельяр.

"Это отвечает анонсированной нами в 2020 году программе, этот срок будет посвящен пешеходным зонам и пешеходам, - сказал он, уточнив, что данный план по расширению зон подразумевает инвестиции в размере €300 млн. - С начала срока полномочий мы отдали пешеходам 30 га: уличные пространства перед школами, новые площади, более широкие тротуары и так далее. Наша цель - создать 100 га пешеходных зон к 2030 году, что эквивалентно 140 футбольным полям".

Бельяр пообещал, что в каждом округе Парижа будет создан пешеходный центр. Кроме того, власти откажутся от велодорожек на тротуарах и увеличат интервалы зеленого света для пешеходов на перекрестках со светофорами. Отвечая на вопрос о том, как это сочетается с озвученным ранее приоритетом на пересаживание парижан с машин на велосипеды, помощник мэра отметил, что сейчас пешие прогулки являются основным способом перемещения горожан в пределах кольцевой дороги - до 65% от общего числа. "В городе с такой плотной застройкой, как Париж, все рядом, к тому же ходить пешком - это бесплатно, без вредных выбросов, полезно для здоровья, а еще это хорошо для локальных торговых точек", - пояснил он.

В мэрии обещают проводить реновацию с учетом изменения климата: тротуары обещают "озеленить" и создать больше тени, а также установить дополнительные питьевые фонтаны. "Подводя итог, можно сказать, что этот пешеходный план направлен на подтверждение приоритета, отдаваемого ходьбе как способу передвижения самому по себе или в сочетании с общественным транспортом и ездой на велосипеде", - заключил он. 

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