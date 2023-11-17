Минюст признал иноагентами Яну Троянову и The Moscow Times

Также в реестр внесли компанию Hidemy.network Ltd.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову, издание The Moscow Times, а также компанию Hidemy.network Ltd., реализующую VPN-сервис HideMy.name. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также включены российский журналист Илья Бер, журналист и политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин. Кроме того, "на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента", в реестр включен журналист Марат Никандров.

Минюст также включил в реестр ООО "Команда против пыток", учрежденное иностранным агентом "Комитет против пыток/Команда против пыток".