В Ингушетии открыли мечеть и медресе в честь погибшего участника СВО

Военнослужащий завещал строительство духовных объектов при отъезде на СВО за свой счет

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Открытие мечети и медресе в честь погибшего участника специальной военной операции (СВО) Махмута Евлоева состоялось в городе Сунже. Строительство религиозных объектов военнослужащий завещал при отъезде на СВО своим братьям на своем земельном участке и за свой счет, сообщает Telegram-канал городской администрации.

"В Сунже состоялось открытие мечети и медресе в честь погибшего участника СВО Махмута Евлоева. В мероприятие приняли участие духовные представители, заместитель главы города Сунжа Халид Беков, семья и друзья Махмута Еловева. Строительство духовных объектов он завещал при отъезде на СВО своим братьям на своем земельном участке и за свой счет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старший сержант Муса Евлоев с 2007 года работал радиотелефонистом в войсковой части в Назрани. 27 февраля 2022 года в зоне СВО Евлоев получил тяжелое ранение, которое оказалось смертельным. Награжден орденом Мужества. С июля прошлого года улица Солнечная в Сунже переименована в честь Махмута Евлоева.

"Мечеть и медресе станут символом его духовного наследия и будут служить местом для молитв и обучения молодежи", - отметили в администрации Сунжи.