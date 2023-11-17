17 ноября, 18:40

В Ингушетии за год очистили от мусора около 400 км береговых линий

В субботниках приняли участие свыше 176 тыс. человек

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Около 400 км береговых линий 20 водных объектов очистили от мусора в рамках всероссийской акции "Вода России" в Ингушетии в течение года. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия (РИ).

"В Москве состоялась продуктивная рабочая встреча замминистра природных ресурсов и экологии РИ Микаила Мизиева с директором Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ и лидером акции "Вода России" Ильей Разбаш. Основной темой встречи был вопрос о совместном мероприятии, запланированном на лето 2024 года по очистке берегов водных объектов. Также обсудили результаты завершенного в 2023 году цикла субботников в Ингушетии в рамках Всероссийской акции "Вода России". За год удалось очистить от мусора 398,6 км береговых линий 20 водных объектов региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботниках приняли участие более 176 тыс. неравнодушных жителей, волонтеров, а также представители различных министерств и ведомств. Собрано более 20 куб. м мусора.

"Илья Разбаш выразил благодарность всем, кто ежегодно принимает участие в очистке берегов водных объектов Ингушетии от мусора. Он отметил, что регион является одним из самых активных участников акции "Вода России" и уже 6 лет подряд занимает лидирующие позиции среди всех субъектов РФ", - добавили в Минприроды республики. 

Теги:
РоссияИнгушетияСеверный Кавказ
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