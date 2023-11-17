Песков объяснил, почему не раскрываются детали посещения Путина штаба ЮВО

Речь идет о "военной, закрытой информации", отметил пресс-секретарь президента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что подробности посещения главой государства Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону не разглашаются, поскольку речь идет о "военной, закрытой информации".

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что решение об объеме публикуемой информации о посещении штаба в Ростове-на-Дону принимает непосредственно президент. "В любом случае речь идет о ходе специальной военной операции. Это же военная информация, она закрытая, она не может быть более подробной", - объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента признался, что не сопровождает Путина в таких поездках.

Говоря о том, почему глава государства не был в военной форме во время посещения штаба, Песков напомнил, что "в Ростов-на-Дону он прилетел после зарубежного визита".

10 ноября сообщалось о посещении Путиным штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, куда он заехал, возвращаясь из Астаны. До этого Путин выезжал в штаб в Ростове-на-Дону в конце октября. Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, еще ранее - объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Также он посещал штабы группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике.