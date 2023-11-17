17 ноября, 19:04

Песков напомнил, что руководство Большого театра назначает не Путин

В СМИ ранее появились информация, что Валерия Гергиева могут назначить на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне слухов о возможном назначении Валерия Гергиева в руководство Большого театра напомнил, что такие кадровые решения принимает не глава государства.

"Его же не президент назначает", - заметил представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, в курсе ли Путин таких слухов.

Сейчас директором Большого театра является Владимир Урин, который был назначен премьер-министром РФ. Гергиев возглавляет Мариинский театр.

В пятницу Путин выступал на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, где присутствовали и эти деятели. Однако отдельных встреч президент с ними не проводил.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Гергиев может быть назначен на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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