17 ноября, 19:12

В Дагестане прогнозируют около 160 тыс. туристов зимой

Министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов сообщил, что загрузка отелей превысит 50%

ТАСС, 17 ноября. Власти Дагестана прогнозируют, что ближайшей зимой туристический поток в Дагестан составит около 160 тыс. человек. Отели будут загружены более чем на 50%, сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов в ходе всероссийского совещания с регионами о подготовке к зимнему туристическому сезону под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Несмотря на отсутствие в республике крупных горнолыжных комплексов и иных точек притяжения в сегменте зимних видов туризма, поездки в регион в зимний период становятся все более востребованными. Согласно прогнозам, полученным на основании обратной связи от туроператоров, гостиниц, организации транспортной инфраструктуры, в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года ожидаем, что республику посетит около 160 тыс. туристов", - сказал Мерданов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минтуризма Дагестана, прогнозируемые показатели турпотока на зимний период выше на 10-12%, чем результат по итогам прошлого зимнего сезона.

По словам министра, в этом году гостей готовы принять около 500 гостиниц и других средств размещения, они располагают более чем 18 тыс. мест. "Прогнозируемая загрузка средств размещения в данный период составит 52%", - добавил Мерданов. 

Теги:
РоссияДагестан
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