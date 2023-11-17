17 ноября, 19:31

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с информацией об обходах ограничений доступа

В единый реестр запрещенных сайтов ранее включили, в частности, ресурсы с детской порнографией и информацией экстремистского характера

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор сможет блокировать сайты, на которых публикуется информация о способах обхода ограничений доступа к запрещенным онлайн-ресурсам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Согласно документу, в единый реестр запрещенных сайтов ведомство сможет включать те, где содержится "информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ".

Ранее в этот перечень были включены сайты с детской порнографией, информацией экстремистского характера, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, со способами приготовления наркотиков и совершения самоубийства. 

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