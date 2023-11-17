В Праге тысячи людей отметили 34-ю годовщину бархатной революции в Чехословакии

Полиция не зафиксировала значительных нарушений общественного порядка

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч людей приняли участие в праздничных мероприятиях, состоявшихся в Праге под открытым небом по случаю 34-й годовщины бархатной революции, в результате которой компартия была отстранена от власти в Чехословакии. Представители полиции проинформировали журналистов, что не было зафиксировано значительных нарушений общественного порядка.

Основные торжества прошли на Национальном проспекте, где 17 ноября 1989 года силами госбезопасности бывшего режима была разогнана демонстрация студентов. В память об этом событии на одном из зданий там была установлена мемориальная доска. Применение силы против демонстрантов стало импульсом для начала массовых акций протеста в Чехословакии, вошедших в историю как бархатная революция.

Руководители Чехии, лидеры политических партий и рядовые граждане в течение дня возлагали к мемориальной доске на Национальном проспекте венки и букеты живых цветов, зажигали свечи в память о героях тех дней.

Непонимание у пришедших вызвала краткая акция в поддержку Палестины с участием нескольких активистов мусульманской общины. Полиция проследила за тем, чтобы она завершилась без возникновения конфликтных ситуаций.

Вечером на возведенной под открытым небом сцене на Вацлавской площади, расположенной поблизости от Национального проспекта, прошел эстрадный концерт ведущих чешских исполнителей.

Торжественный мероприятия прошли также в других городах Чехии и соседней Словакии. Обе республики являются правопреемницами Чехословакии, а 17 ноября отмечается как государственный праздник "День борьбы за свободу и демократию".