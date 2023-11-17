17 ноября, 19:48

В Чуваши приняли стратегию развития молодежной политики до 2035 года

Стратегия направлена на создание благоприятных условий для самореализации молодежи и эффективных механизмов ее поддержки, воспитание патриотизма и культуры межнационального общения, развитие молодежных инициатив и предпринимательства

ЧЕБОКСАРЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии утвердил стратегию развития молодежной политики в республике до 2035 года. Документ подготовлен с учетом запросов молодежи, говорится в сообщении, распространенном управлением главы региона по молодежной политике.

"В целях повышения эффективности реализации молодежной политики <…> утвердить прилагаемую стратегию развития молодежной политики в Чувашской Республике до 2035 года", - говорится в тексте распоряжения, опубликованном на официальном интернет-портале органов власти региона.

В управлении добавили, что документ подготовлен во взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами с учетом запросов и предложений молодежи Чувашии. "В основе документа - анализ деятельности по приоритетным направлениям молодежной политики, данные социологических исследований, итоги внутреннего и внешнего аудитов, результаты стратегических сессий", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что стратегия направлена на создание благоприятных условий для самореализации молодежи и эффективных механизмов ее поддержки, воспитание патриотизма и культуры межнационального общения, развитие молодежных инициатив и предпринимательства, формирование ценностей здорового образа жизни и института семьи. Как следует из документа, на территории Чувашии проживает около 320 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет, что превышает 26% от общей численности населения республики.

Глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что в регионе начали полную перезагрузку государственной молодежной политики. 

Теги:
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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