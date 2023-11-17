Чернышенко сообщил о росте турпотока в Чечню на более 40%

Как напомнил вице-премьер, на 2023-2024 годы в рамках нацпроекта правительство выделило дополнительные средства на создание модульных отелей

ТАСС, 17 ноября. Туристический поток в Чеченскую Республику за девять месяцев 2023 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который в пятницу посетил республику и провел встречу с главой региона Рамзаном Кадыровым.

"За девять месяцев текущего года турпоток составил более 200 тысяч человек. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства РФ.

Вице-премьер напомнил, что на 2023-2024 годы в рамках нацпроекта по поручению президента России правительством выделены дополнительные средства на создание модульных отелей. На эти цели республике направлено более 300 млн рублей. "Это позволит расширить фонд более чем на 200 номеров и нарастить турпоток", - добавил Чернышенко.

В 2022 году Чеченскую Республику посетили около 300 тыс. человек. Наибольшей популярностью у туристов в регионе традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, курорт Ведучи, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на Грозненском море.

В новость внесена правка (23:45 мск) - передается с уточнением в первом предложении, верно - девять месяцев.