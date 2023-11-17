Для юных футболистов из новых регионов организуют экскурсии в Севастополе

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спортсмены посетят Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея" и военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Южного военного округа Минобороны РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя организуют для юных футболистов из новых регионов, ставших участниками объединенного чемпионата по футболу "Содружество" в Крыму, патриотические экскурсии в местные музей и парк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Стартовал объединенный чемпионат по футболу "Содружество". <…> Севастополь для юных футболистов новых территорий организовал культурную программу. С сегодняшнего дня по 22 ноября ежедневно ребята будут посещать с экскурсией Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "35-я береговая батарея" и военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" Южного военного округа Минобороны РФ", - написал Развожаев.

Он уточнил, что в рамках лиги пройдут чемпионат профессиональных команд Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также чемпионаты по футболу среди юношеских и молодежных команд.

Объединенный чемпионат по футболу "Содружество" проходит на территории полуострова по инициативе Минспорта России при поддержке правительства РФ. В соревнованиях представлены команды всех четырех новых субъектов России, а также спортсмены Севастополя и Республики Крым в разных возрастных группах, в том числе юношеские и молодежные команды.