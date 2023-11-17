17 ноября, 20:26

Участник от Роскосмоса и его наставник получили главный приз от ФРП на "Хайтеке - 2023"

Никита Волков и его наставник Павел Иванов получат премии по 2 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Церемония закрытия Международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек" состоялась в Екатеринбурге в пятницу, передает корреспондент ТАСС. Наибольшее количество баллов среди всех компетенций в блоке "Производство и инженерные технологии" набрал участник из команды Госкорпорации "Роскосмос" Никита Волков, он и его наставник - Павел Иванов получат премии по 2 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

"Награждать победителей чемпионата "Хайтек" стало доброй традицией для Фонда. С этого года мы приняли решение увеличить размеры премий для победителя чемпионата и его эксперта с 1 млн до 2 млн рублей. Премия "Мастер развития промышленности" - это наше промышленное олимпийское золото, которое присуждается профессионалам, задающим стандарты качества в индустрии!" - сказал заместитель директора ФРП Марат Гакашев.

Генеральный директор Агентства развития профессий и навыков, директор дивизиона "Кадровый потенциал" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов отметил, что премия ФРП является символом высокого уровня мастерства, наградой за значимые достижения участников и экспертов чемпионата Хайтек. "Благодарю Фонд развития промышленности за поддержку выдающихся специалистов нашей страны. Они подают отличный пример, как нужно поощрять перспективных профессионалов, которые своими усилиями и прорывными идеями вносят значительный вклад в рост производительности труда своих компаний, развитие отраслей и экономики страны в целом", - сказал Уразов.

С 13 по 17 ноября в Екатеринбурге проходят десятый, юбилейный, Международный чемпионат высокотехнологичных профессий "Хайтек" и III Кубок по рационализации и производительности. В 35 компетенциях чемпионата "Хайтек-2023" выступят порядка 1 тыс. конкурсантов и экспертов из более чем 25 крупнейших холдингов и корпораций страны. К ним присоединятся участники из 11 стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. К соревнованиям - Китай, Иран, Индия, Белоруссия, Киргизия, Бразилия, Казахстан, Гана, в деловой программе к представителям перечисленных государств подключатся Армения, Парагвай и ЮАР. III Кубок по рационализации и производительности объединит на своей площадке более 350 конкурсантов и экспертов - лучших профессионалов со всей страны, задействованных в оптимизации производственных процессов на предприятиях. 

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