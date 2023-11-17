17 ноября, 20:55

Супруга экс-президента США Картера начала получать хосписную помощь на дому

В мае у 96-летней Розалин Картер врачи выявили деменцию, пояснили в неправительственной организации The Carter Center

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера (1977-1981), стала получать хосписную помощь (помощь, предоставляемая человеку с серьезным заболеванием, когда ему осталось жить не больше шести месяцев) на дому. Об этом говорится в заявлении неправительственной организации The Carter Center.

В мае у 96-летней Картер была диагностирована деменция. "Бывшая первая леди [США] Розалин Картер начала получать хосписную помощь на дому. Она и президент Картер проводят время вместе со своей семьей", - говорится в сообщении от имени внука четы Картеров Джейсона.

В феврале The Carter Center сообщил, что Джимми Картер принял решение получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьей вместо продолжения лечения. В 2015 году у него была диагностирована меланома - злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг.

Как отмечала телекомпания ABC, семья Картеров - самая долгоживущая президентская пара в истории, они поженились в 1946 году. 

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