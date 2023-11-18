17 ноября, 23:39,
обновлено 17 ноября, 23:43
Палестино-израильский конфликт

Группа из 170 граждан России, пересекших КПП "Рафах", выдвинулась в Каир

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в оперштабе им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Колонна из 170 граждан РФ, которые в пятницу пересекли КПП "Рафах", выдвинулась в Каир. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"На данный момент организованная колонна из 170 человек выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом", - сказали в МЧС.

Ранее пресс-службе МЧС России сообщали, что в пятницу границу Палестины с Египтом перешли 200 граждан России.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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