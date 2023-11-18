На востоке Приморья выпало до трех месячных норм осадков

Наибольшее их количество зафиксировали в населенных пунктах Терней, Сосуново, Дальнегорск, Молодежное

ТАСС, 18 ноября. Количество выпавших осадков за время влияния циклона на востоке Приморского края составило местами до трех месячных норм. Об этом сообщили в Telegram-канале Приморской гидрометслужбы.

"Штормовое предупреждение, объявленное синоптиками Примгидромета на востоке края, полностью оправдалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за время влияния циклона - с 16 по 18 ноября - наибольшее количество осадков выпало в населенных пунктах Терней (121 мм при месячной норме 44 мм), Сосуново (82 мм при норме 43 мм), Дальнегорск (60 мм при норме 40 мм), Молодежное (50 мм при норме 30 мм). Во Владивостоке выпало 16 мм осадков при месячной норме 36 мм.

По прогнозам синоптиков, на северо-востоке края в субботу сохранятся сильные осадки - дождь, дождь со снегом, снег. На остальной территории осадки будут прекращаться.