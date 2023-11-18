Инженеры ВС РФ провели занятие по ОБЖ и урок мужества для учащихся мариупольской школы

В Минобороны России отметили, что военнослужащие подарили детям письменные принадлежности, пластилин, акварельные краски, альбомы и книги

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск Вооруженных сил (ВС) России провели урок по обеспечению безопасности жизнедеятельности и ответили на вопросы учащихся общеобразовательной школы № 29 Мариуполя в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные рассказали учащимся старших классов и юнармейцам о правилах поведения и порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов, а также продемонстрировали современные образцы стрелкового и противотанкового вооружения, средств связи, разведки, индивидуальной бронезащиты, РХБ защиты, которые состоят на вооружении ВС РФ и применяются при выполнении боевых задач.

"В ходе занятия ребята с неподдельным интересом слушали опытных военных инженеров, рассказывавших о назначении и тактико-технических характеристиках вооружения и специальных средств", - отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что желающие могли надеть бронежилет и защитный шлем, а также взять в руки автомат.

Как добавили в военном ведомстве, по окончании занятия военные инженеры получили из рук первоклассников бумажные фигурки животных, которые они сделали своими руками специально к этому уроку. Военнослужащие в свою очередь подарили школьникам письменные принадлежности, пластилин, акварельные краски, альбомы и книги.