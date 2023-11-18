18 ноября, 03:47

Экореабилитация Волго-Ахтубинской поймы в 2023 году улучшила условия жизни 8 тыс. человек

Работа по оздоровлению водных объектов Донского и Нижне-Волжского бассейнов ведется по региональному и федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология"

ВОЛГОГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Мероприятия по экологической реабилитации ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, проводимые в 2023 году, улучшили условия жизни около 8 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

"В 2023 году на территории Волгоградской области проводились мероприятия по расчистке и экологической реабилитации водных объектов Донского и Нижне-Волжского бассейнов, а именно: <…> расчистка ерика Коршевистый, <…> ерика Сухой Каширин, <…> ериков Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области", - сказали в комитете, уточнив, что благодаря этим мероприятиям почти у 8 тыс. человек улучшены экологические условия проживания, тогда как в 2022 году данный показатель составлял 3,2 тыс.

По данным администрации региона, Волгоградская область ведет системную работу по оздоровлению водных объектов Донского и Нижне-Волжского бассейнов - расчистке русел рек и других водоемов, строительству и ремонту гидротехнических сооружений по региональному и федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Отдельное внимание уделяется оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, которая стала пересыхать из-за критически низких уровней воды после строительства Волжской ГЭС. Согласно открытым данным в пойме на территории региона проживают около 30 тыс. человек.

В начале ноября парламентарии на заседании Госдумы обсудили проблему маловодья бассейнов Волги и Дона и их притоков. Позже в Госдуму внесли проекты обращений к правительству и Генпрокуратуре в связи с обмелением Волги. Их авторы указывают, что изменение объемов стока по сезонам года "привело к сокращению поступления воды в период половодья в Волго-Ахтубинскую пойму и дельту реки Волги", это привело к нарушению путей миграции и условий нереста обитающей в Волге рыбы, снижению ее численности. 

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РоссияВолгоградская область
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