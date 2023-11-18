18 ноября, 04:44

В ЕАО восстановили автобусное междугороднее сообщение

Движение закрывали 17 ноября из-за снега

ТАСС, 18 ноября. Движение пассажирских автобусов в Еврейской автономной области восстановлено в связи с улучшением погодных и дорожных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий с 13:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) 18.11.2023 открыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки", - говорится в сообщении. Открыто движение по направлениям из Биробиджана в Хабаровск, Облучье, Ленинское, Амурзет, Головино, а также в направлении Хабаровск - Биробиджан - Благовещенск.

Движение было закрыто 17 ноября из-за снега. В настоящее время в регионе облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. 

Теги:
РоссияЕврейская автономная область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация