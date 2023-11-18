В ЕАО восстановили автобусное междугороднее сообщение

Движение закрывали 17 ноября из-за снега

ТАСС, 18 ноября. Движение пассажирских автобусов в Еврейской автономной области восстановлено в связи с улучшением погодных и дорожных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий с 13:00 (06:00 мск - прим. ТАСС) 18.11.2023 открыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки", - говорится в сообщении. Открыто движение по направлениям из Биробиджана в Хабаровск, Облучье, Ленинское, Амурзет, Головино, а также в направлении Хабаровск - Биробиджан - Благовещенск.

Движение было закрыто 17 ноября из-за снега. В настоящее время в регионе облачно, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер 7-12 м/с с порывами до 20 м/с.