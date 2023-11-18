18 ноября, 05:09

В регионах юга России прогнозируют ливни, мокрый снег и сильный ветер

По данным центра погоды "Фобос", местами порывы ветра достигнут 25 м/с

ТАСС, 18 ноября. Циклоны принесут на юг России и Северный Кавказ в выходные дни ливни, мокрый снег и восточный ветер с порывами до 20 м/с. В горах пройдет снег, который уплотнит уже образовавшуюся снежную "шапку", сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

В минувшую пятницу метеостанции Клухорский Перевал, Теберда, Архыз в Карачаево-Черкесии впервые в этом сезоне зафиксировали выпадение снежного покрова высотой до 3 см, метеостанция Шаджатмаз - до 6 см. Снег также выпал в горах Кубани и Адыгеи.

"В центре Русской равнины усиливается Скандинавский антициклон, поэтому все циклоны будут устремляться на юг России. Погода в ближайшие дни будет далека от комфортной. Сильные дожди местами пройдут в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае, ливни - в Сочи, в Волгоградской области и на севере Ростовской области прогнозируется мокрый снег. Все будет усугубляться восточным ветром с порывами до 17-20, местами до 25 м/с", - сказала Котилевская.

18 ноября в Крыму начнет усиливаться ветер, в середине дня пойдут дожди, в ночь на 19 ноября - обильные. Ливни в сочетании с грозой прогнозируются 19 и 20 ноября на Кубани, в частности в Сочи, Адыгее. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. На севере Ростовской области и в Волгоградской области возможен сильный мокрый снег и метель, что создаст сложности автомобилистам.

Зона сильного ветра также распространится на Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханскую область, Калмыкию. Температура воздуха в регионах будет соответствовать климатической норме. В Краснодаре 18 ноября до +11...+13 градусов, 19 ноября - до +10...+12 градусов. В Севастополе - до +12...+14 градусов, в Сочи - до +13...+15 градусов. В Волгоградской и Ростовской областях по ночам прогнозируют заморозки. 

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