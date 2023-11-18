На горнолыжном курорте Шерегеш открыли первую пожарную часть

Она будет обслуживать около 30 тыс. человек из 30 населенных пунктов

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ, /КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 18 ноября. / ТАСС/. Первая в поселке Шерегеш Кемеровской области пожарно-спасательная часть открылась в субботу. Мероприятие приурочили к проведению международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса", передает корреспондент ТАСС,

"Сегодня в рамках конференции мы открываем пожарно-спасательную часть в Шерегеше, в котором поставлена задача до 2030 года войти в топ лучших горнолыжных курортов мира. И эта аварийно-пожарная спасательная часть будет выполнять как раз эту задачу - защищать жизнь и здоровье не только жителей Шерегеша, но и всех гостей, которые сюда приезжают. Очень хорошее сочетание, что не только пожарная часть, но вместе в новом здании с вами будут находиться спасатели нашего аварийного спасательного Таштагольского отряда. Вы все вместе будете обеспечивать безопасность жителей и гостей нашего города", - обратился к спасателям губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ранее поселок обслуживала пожарно-спасательная часть, которая была прикреплена к исправительной колонии. После расформирования колонии Шерегеш обслуживали спасатели из Таштагола. Новая пожарная часть будет обслуживать около 30 тыс. человек из 30 населенных пунктов.

С 17 по 23 ноября в Кемеровской области проходит международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса". Для работы на конференции приглашены 127 ведущих ученых России, академики РАН, иностранные исследователи, представители субъектов России и федеральных министерств. В рамках конференции запланировано несколько мероприятий на площадках Кемерова, Новокузнецка, Шерегеша.