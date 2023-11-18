18 ноября, 07:59

В Курске из-за повреждения на магистрали без тепла оставались жители 92 домов

Аварию уже устранили

ТАСС, 18 ноября. Аварийные бригады ликвидировали повреждение на тепломагистрали ТЭЦ-1 в Курске, из-за которого без отопления остались жители 92 домов, сообщается на странице "ВКонтакте" Курского филиала АО "Квадра".

"Специалисты завершили ремонт тепломагистрали на улица Энгельса и приступили к заполнению подключенных от него трубопроводов. На то, чтобы восстановить штатный режим работы теплосетей, потребуется около трех часов, после чего жилищно-эксплуатационные организации смогут приступить к подключению домов к центральной системе теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Вечером 17 ноября пресс-служба администрации Курска сообщила, что порыв на теплоносителе магистрального трубопровода №1 ТЭЦ-1 на улице Энгельса повлек отключение 92 домов. В Курске зафиксировали -2 градуса. 

Теги:
РоссияКурская область
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