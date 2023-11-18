Мишустин назвал Кузбасс одним из мировых лидеров добычи твердых полезных ископаемых

Премьер-министр выразил уверенность в том, что Международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса" будет способствовать формированию стратегии развития региона

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей Международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса", отметив лидирующие позиции региона по добыче твердых полезных ископаемых. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте администрации правительства Кузбасса.

"Кузбасс занимает лидирующие позиции на мировой арене по запасам и добыче твердых полезных ископаемых. Является одним из крупнейших индустриальных центров России, где производится почти две трети отечественной угольной продукции. И эта отрасль обеспечивает рабочими местами тысячи людей", - говорится в телеграмме.

Премьер напомнил, что первое подобное мероприятие состоялось 75 лет назад. Он отметил, что, как и тогда, сейчас конференция объединяет ведущих ученых, экспертов, представителей деловых кругов и профессионального сообщества, дает возможность обсудить актуальные темы и укрепить партнерство для совместной реализации перспективных инициатив и проектов.

"Президент Российской Федерации особо отмечал необходимость диверсификации и создания новой экономики региона, для чего правительством утверждена программа социально-экономического развития Кемеровской области, которая реализуется уже третий год. Принимаются меры по повышению инвестиционной привлекательности, создаются комфортные условия для ведения бизнеса, модернизируются энергетическая, транспортная инфраструктуры. Большое внимание уделяется вопросам экологии, раскрытию туристического потенциала, росту уровня жизни и благосостояния граждан", - добавил Мишустин.

Премьер выразил уверенность в том, что конференция будет способствовать всестороннему сотрудничеству, а ее результатом станет обмен передовым опытом и знаниями, а также формирование стратегии развития Кузбасса. Он пожелал участникам и гостям мероприятия конструктивных диалогов, интересных идей, дальнейших успехов и достижений.

С 17 по 23 ноября в Кемеровской области проходит международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса". Для работы на конференции приглашены 127 ведущих ученых России, академики РАН, иностранные исследователи, представители субъектов России и федеральных министерств. В рамках конференции запланировано несколько мероприятий на площадках Кемерова, Новокузнецка, Шерегеша.