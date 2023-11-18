18 ноября, 07:13

Свыше 2,8 млн россиян поучаствовали в тестировании федеральной платформы ДЭГ

По данным портала наблюдения за ДЭГ, лидером среди регионов РФ по количеству проголосовавших стала Московская область, а именно 345 100 человек

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 2,8 млн россиян приняли участие в тестировании федеральной платформы дистанционного электронного голосовния (ДЭГ). Такие данные приводятся на портале наблюдения за ДЭГ.

Пробное электронное голосование проводилось с 15 по 17 ноября. По данным портала, заявления на участие в тестировании ДЭГ подали 3 690 156 человек, участникам выдали 2 810 573 бюллетеней, из них приняли 2 797 737.

Лидером среди регионов РФ по количеству проголосовавших стала Московская область (345 100 человек), далее расположились Ростовская (179 345 человек), Свердловская (172 624 человек) области и Санкт-Петербург (158 044 человек).

С 9 октября по 29 ноября по инициативе ЦИК РФ проходит общероссийская тренировка по использованию программно-технического комплекса ДЭГ, государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и ее новой цифровой платформы (ГАС "Выборы" 2.0). В рамках общероссийской тренировки с 15 по 17 ноября прошло пробное электронное голосование на федеральной платформе.

17 октября зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что принять участие в ДЭГ на выборах президента РФ потенциально могут 49 млн избирателей в 30 субъектах страны. В 2024 году ДЭГ будет применятся на выборах президента РФ впервые. 

Теги:
Россия
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