В Москву зимовать прилетели чечетки и свиристели

По данным орнитолога Светланы Подвинцевой, в начале 2024 года в городе ожидают бородатую неясыть, лутка, а также большого и среднего крохалей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Птицы из северных широт стали прилетать в Москву на зимовку, первыми стали чечетки и свиристели, сообщается на сайте мэра столицы.

"На природные территории города уже прилетели первые обыкновенные чечетки и свиристели, обитающие по большей части в лесотундре и тайге. Следом за ними прилетят и другие северные виды: пуночка, клест-еловик, серый сорокопут и зимняк", - приводятся в сообщении слова орнитолога, начальника экоцентра "Конный двор" Светланы Подвинцевой.

Она уточнила, что этих птиц можно увидеть в российской столице в декабре, в начале 2024 года могут прилететь бородатая неясыть, луток, большой и средний крохали.

Специалист отметила, что сроки прибытия птиц зимой и их видовой состав могут различаться в зависимости от особенностей зимы и наличия корма. Как уточняется в сообщении, обычно на зимовку в Москву прилетает около 20 видов пернатых. Это происходит, когда природные запасы пищи на привычных для них северных территориях заканчиваются. Всего в городе в разное время года можно встретить около 270 видов птиц.