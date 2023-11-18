Россиянка заняла второе место на международном конкурсе красоты "Миссис Европа - 2023"

Юлия Шевченко завоевала титул "Первая вице-миссис Европа - 2023"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. 40-летняя жительница Анапы заняла второе место на международном конкурсе красоты "Миссис Европа - 2023" (Mrs Europe 2023), завоевав титул "Первая вице-миссис Европа - 2023". Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

"Жительница Анапы Юлия Шевченко завоевала второе место на международном конкурсе красоты "Миссис Европа - 2023" (Mrs Europe 2023), став "Первой вице-миссис Европа - 2023". Финал конкурса прошел в Стамбуле", - говорится в сообщении.

В конкурсе приняли участие представительницы Австрии, Болгарии, Латвии, Нидерландов и других стран.

Юлии Шевченко 40 лет, она управляет несколькими отелями в Краснодарском крае, занимается дизайном интерьеров, состоит в партии "Единая Россия". Для нее участие в конкурсе красоты стало новым опытом. "Конечно, очень приятно, что я была удостоена возможности представить страну и на международном этапе и, несмотря на политическую ситуацию, занять второе место. Возможно, это не последний конкурс красоты в моей жизни, опыт крайне полезный", - привели в пресс-службе конкурса слова Юлии Шевченко.

Конкурс "Миссис Европа - 2023" проходит в Стамбуле с 14 по 19 ноября.