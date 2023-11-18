18 ноября, 07:52

В РФ учредили премии в области транспортной науки и техники имени Образцова

Их будут присуждать с 2024 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премии имени академика Владимира Образцова будут присуждаться в России с 2024 года за достижения в области транспортной науки и техники. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Начиная с 2024 года в России будут присуждаться премии в области транспортной науки и техники имени Владимира Николаевича Образцова - русского и советского ученого, теоретика и практика развития транспортных систем", - говорится в сообщении.

Премии в размере 1 млн рублей будут вручаться в трех номинациях: за заслуги в области транспортной науки и транспортного образования, за вклад в развитие транспорта и транспортного строительства, за внедрение инновационных технологических решений на транспорте и в сфере транспортного строительства.

Решение даст возможность поддержать отраслевые научные школы, отметить лучшие примеры строительства транспортной инфраструктуры, а также выявить лучшие решения и открытия, способствующие повышению скорости и безопасности движения. "Уверен, что новая награда станет хорошим стимулом к проведению исследований и разработок", - подчеркнул председатель правительства на пленарном заседании форума "Россия 2035: к новой экономике транспорта" 15 ноября.

Вручение премии будет приурочено ко Дню работника транспорта, который отмечается в России 20 ноября. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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