18 ноября, 07:51

Львова-Белова назвала правильным ориентиром отказ частных клиник от проведения абортов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что вывод этой процедуры из частной практики позволит государству полнее оказывать матерям поддержку, в том числе психологическую

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает, что в отказе частных клиник от проведения абортов есть правильные ориентиры, а вывод процедуры из частной практики позволит государству полнее оказывать матерям поддержку, в том числе психологическую. Такое мнение детский омбудсмен высказала ТАСС.

Ранее сообщалось, что частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. В Минздраве республики пояснили, что искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах.

"Я вижу определенные правильные ориентиры в этом. Частные клиники позволяют делать аборты без [предварительной] работы психолога, без времени ожидания - "времени тишины", то есть все быстро делают, и ты совершенно спокойно продолжаешь жизнь, не осознавая, что произошло. Я не сторонница категоричных мер, но мы должны дать маме максимальную всестороннюю психологическую и материальную поддержку, помощь в самоопределении, [нам нужно] менять сознание женщин, [чтобы появилось понимание, что] у аборта есть негативные последствия, и если ты на него решаешься, то это твоя ответственность. Вывод из частных клиник позволит дать региональную поддержку маме, дать возможность переждать "время тишины", и, самое главное, поработать с психологами", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что меры не должны быть ограничительными, а женщины нуждаются в поддержке, чтобы принять взвешенное и обдуманное решение о сохранении или прерывании беременности. Также важно, чтобы женщине рассказали, какие есть меры социальной поддержки семей с детьми. Кроме того, по словам Львовой-Беловой, в регионах обсуждается возможность подключения к работе с забеременевшими представителей религиозных организаций.

Ранее в Мордовии и в Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам. 

Теги:
РоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
© Информационное агентство ТАСС
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