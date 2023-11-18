В Кузбассе из-за непогоды отменили четыре рейса

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, ведомство поставило на контроль соблюдение прав пассажиров

ТАСС, 18 ноября. Два рейса на вылет в Москву и два на прилет из Новосибирска отменили в международном аэропорту Кемерова из-за плохих погодных условий. Информация об этом размещена на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Все рейсы авиакомпании "Победа".

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, отмена рейсов связана с неблагоприятными погодными условиями. "Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", - пояснили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, в Кемерове 18 и 19 ноября сильный ветер 13-18 м/с, местами с порывами до 28 м/с, мокрый снег, гололед, местами метель. Температура днем составляет +3 градуса. Ночью столбик термометра покажет до -1 градуса.