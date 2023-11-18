18 ноября, 08:28

В Кузбассе из-за непогоды отменили четыре рейса

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, ведомство поставило на контроль соблюдение прав пассажиров

ТАСС, 18 ноября. Два рейса на вылет в Москву и два на прилет из Новосибирска отменили в международном аэропорту Кемерова из-за плохих погодных условий. Информация об этом размещена на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Все рейсы авиакомпании "Победа".

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, отмена рейсов связана с неблагоприятными погодными условиями. "Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров", - пояснили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, в Кемерове 18 и 19 ноября сильный ветер 13-18 м/с, местами с порывами до 28 м/с, мокрый снег, гололед, местами метель. Температура днем составляет +3 градуса. Ночью столбик термометра покажет до -1 градуса. 

Теги:
РоссияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация