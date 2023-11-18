В Шерегеше открыли самый большой в Европе тюбинг-парк

Кататься в нем можно будет не только зимой, но и летом

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ, /КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 18 ноября. / ТАСС/. Самая большая площадка в России и Европе для катания на тюбингах открылась на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Запуск был приурочен к старту зимнего горнолыжного сезона, а также к проведению международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса", передает корреспондент ТАСС.

"Наша цель - создание круглогодичного курорта. Для этого нужно много наполнений летом. Этот тюбинг-парк, который стал самым большим в Европе, позволяет кататься с одинаковой скоростью и зимой, и летом. Здесь будет еще детская площадка. В целом, тут появился хороший центр круглогодичного притяжения", - сказал журналистам на открытии тюбинг-парка губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В тюбинг-парке расположены восемь горок разных уровней, ориентированных на взрослых и детей. Для любителей экстрима установлены трамплин и подушка для приземления. Кататься можно будет не только зимой, но и летом, благодаря специальному покрытию трасс. В планах также открытие специальной горки, где будут обучать детей и взрослых катанию на лыжах и сноуборде, и 220-метрового зиплайна - спуска по стальным тросам. Благодаря установленному освещению катание в парке станет круглосуточным.

При строительстве тюбинг-парка использовались отечественные материалы. Исключение составляет траволатор - подъемник для горнолыжного спуска, который заказывали из Китая.

С 17 по 23 ноября в Кемеровской области проходит международная научно-практическая конференция "Развитие производительных сил Кузбасса". Для работы на конференции приглашены 127 ведущих ученых России, академики РАН, иностранные исследователи, представители субъектов РФ и федеральных министерств. В рамках конференции запланировано несколько мероприятий на площадках Кемерова, Новокузнецка, Шерегеша.