Монтаж причала в пермском музее "Хохловка" перенесли из-за низкого уровня воды

По данным директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, первый этап установки модульного причала завершится в декабре, а второй начнется в июне 2024 года

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Монтаж модульного причала в архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" в Пермском крае перенесли на 2024 год из-за низкого уровня воды в Камском водохранилище, на берегу которого расположен музей. Об этом ТАСС сообщили в Пермском краеведческом музее, филиалом которого является "Хохловка".

"Монтаж причала в "Хохловке" перенесен из-за низкого уровня воды - это так", - сообщили в музее, отметив, что ввести в эксплуатацию причал планируется до завершения навигации 2024 года.

Ранее планировалось, что работы по установке причала для швартовки крупных судов, в том числе трехпалубных теплоходов, начнутся осенью 2023 года.

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова пояснила, что первый этап установки модульного причала в музее "Хохловка" завершится в декабре. "Будут установлены швартовные тумбы, выполнена система электроснабжения для причала и подготовлены площадки под подъемные аппарели. Второй этап начнется в июне 2024 года", - сказала директор музея.

Ранее пермский Центр геоинформационных систем сообщил, что аномальная засуха, продолжавшаяся в Пермском крае с апреля по октябрь, привела к обмелению русла реки Камы и двух водохранилищ: Камского и Воткинского. По словам специалистов, такая ситуация с водными объектами Прикамья сохранится до апреля 2024 года.

О причале

Как ранее сообщала ТАСС Татьяна Вострикова, работы по установке причала планировалось начать "ближе к осени, а готово все будет к навигации 2024 года". По словам заместителя директора по строительству, инфраструктуре и эксплуатации зданий Пермского краеведческого музея Дениса Гусева, в навигацию 2023 года необходимо было сделать дноуглубление в заливе Камского водохранилища.

Причал в "Хохловке" будет модульным, состоящим из нескольких плавучих конструкций. Протяженность причальной стенки составит 48 м, а палуба причала будет покрыта сплошным деревянным настилом. Причал позволит одновременно швартовать 12 маломерных судов. Также он позволит принимать суда проекта 301 (теплоход "Владимир Маяковский"). Кроме того, по словам Гусева, на набережной музея будет выведен специальный электрический шкаф мощностью 50 КВт с возможностью заряжать небольшие суда на электрической тяге: катера, катамараны и т. д.

Заместитель председателя правительства Прикамья Алексей Черников сообщал ранее, что региональные власти намерены продлить круизные маршруты, входящие в проект "Великий волжский путь" и проходящие через Пермь, до Верхнекамья: Хохловки, Усолья Строгановского, Березников, Соликамска. Предполагается, что вся необходимая для этого инфраструктура будет создана к 2025-2026 году.

О музее

"Хохловка" - первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный на берегу Камы в 43 км от Перми. В "Хохловку" перевезли 23 уникальных памятника деревянной архитектуры Прикамья XVII-XX веков. Площадь музея составляет 35 га. Его открыли в 1980 году, однако комплектование музейного комплекса, задуманное первоначальным планом, не было завершено.